È il parlamento tedesco a voler disputare la gara a Berlino: le tensioni fra i blocchi contrapposti in Europa si acuiscono in maniera sistematica e da Bonn, nuova capitale della Germania Ovest, si vuole fare sentire gli abitanti di Berlino Ovest pienamente parte del paese nonostante siano isolati nella attuale Germania Est. Il circuito, per le sue caratteristiche, non è adatto alla Formula 1 e così, per la prima e unica volta nella storia, si decide di disputare un Gran Premio in due manche sulla distanza di 30 giri ciascuna. Osservate speciali: sospensioni e trasmissioni che sulla parabolica, assai sconnessa, sono poste a dura prova.La Ferrari schiera quattroper Brooks, gli statunitensie Dan Gurney, mentre la quarta vettura viene affidata al pilota di riserva Cliff Allison. In qualifica è proprio quest’ultimo a far registrare i miglior tempo sui velocissimi 8,3 km del circuito, ma il suo riscontro di 2’05”8 non gli vale la pole position: sul manuale del regolamento si legge infatti che il pilota di riserva, qualora schierato non in sostituzione di un compagno di squadra, è obbligato a partire dal fondo dello schieramento. È dunque Brooks in 2’05”9 a scattare davanti a tutti in una anomala prima fila da quattro vetture che ospita anche la Cooper di Stirling Moss, la Ferrari di Gurney e l’altra Cooper del leader della classifica Brabham. Hill è sesto, Allison 17°.Nella prima manche si assiste all’immediata uscita di scena di Moss con la trasmissione in panne, mentre davanti Brooks presto vince anche la resistenza della Cooper dello statunitense Masten Gregory per andare a vincere indisturbato. Al giro 16 si ferma anche Brabham con lo stesso problema di Moss e così la prima manche vede un podio tutto Ferrari con Gurney e Hill alle spalle del vincitore. Allison, con la quarta Ferrari, deve alzare bandiera bianca al secondo giro a causa di un guaio alla frizione.