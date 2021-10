Una nuova versione per F1 derivò dal progetto originale del Dino di F2

Dal progetto originale del Dino di F2 è derivato quasi subito quello per la F1 dove un nuovo motore più leggero e potente sia dei vecchi quattro cilindri sia dell’otto cilindri derivato Lancia era urgentemente necessario. Lo schema con 6 cilindri a V di 65° gradi doppio albero a camme in testa per ciascuna bancata e doppia accensione è lo stesso del tipo per la F2 da cui deriva con piccole modifiche dettate dalle esigenze di montaggio sulle vetture. Il 246 la cui sigla sottintende 2,4 litri di cilindrata e 6 cilindri è stato messo in pista nel 1958 debuttando al G.P. d’Argentina il 19 gennaio, ed ha permesso al pilota inglese Mike Hawthorn di aggiudicarsi il titolo di campione del mondo.



E’ stato un anno tanto ricco di successi quanto di eventi tragici. Il titolo Piloti torna alla Ferrari ma la stagione è segnata dagli incidenti in cui perdono la vita Luigi Musso, a Silverstone, e Peter Collins, al Nürburgring. Due sono le vittorie: in Francia con Hawthorn ed in Gran Bretagna con Collins. La grande avversaria è la Vanwall di Stirling Moss, che si aggiudica la prima edizione della Coppa Costruttori.