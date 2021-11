DAL 4 AL 7 MARZO



IL CIRCUITO DI MISANO SI PREPARA A OSPITARE LE FINALI MONDIALI 2020

Spettacolo unico

Dopo il rinvio della data prevista nel mese di novembre, il circuito di Misano si accinge ad ospitare uno degli eventi più attesi del motorsport: le Finali Mondiali Ferrari. Una vera e propria festa dei motori e dei gioielli che nascono a Maranello per conquistare il cuore degli appassionati di tutto il mondo grazie alle iniziative che il gruppo di uomini e donne di Ferrari Attività Sportive GT hanno portato avanti anche in un anno particolare, diverso dagli altri.



Le Finali Mondiali celebrano la fine della stagione agonistica di Corse Clienti, concentrando in quattro giorni gli atti finali dei Ferrari Challenge e gli ultimi chilometri dell’anno per le unità di F1 Clienti e dei Programmi XX. L’anima “GT” sarà rappresentata dalle vetture di Club Competizioni GT e dai piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT, abitualmente impegnati nei campionati per vetture coperte più importanti e competitivi del globo.



Il momento clou, come da tradizione, si concentra la domenica con la grande sfida delle Finali Mondiali, che vede opposti i migliori piloti del monomarca provenienti da tutto il mondo.