Crescita costante

Le vetture più significative della storia recente di successi nelle gare a ruote coperte del Cavallino Rampante tornano in pista grazie al Club Competizioni GT, l’iniziativa lanciata nel 2019 da Ferrari che, nel 2020, ha continuato la sua crescita. Nei quattro appuntamenti che hanno preceduto le Finali Mondiali, i clienti che partecipano al programma hanno avuto la possibilità di cimentarsi su piste che esaltano sia il pilotaggio quanto le doti dinamiche delle vetture come Road Atlanta, Suzuka, Spa-Francorchamps e Paul Ricard. Un’iniziativa, quella di Club Competizioni GT, che si sta ritagliando un posto sempre più importante tra le attività in pista del Cavallino Rampante.