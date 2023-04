Il primo Ferrari Racing Days della stagione 2023 va in scena al Circuit of the Americas, in Texas, che nel fine settimana del 23 aprile farà da cornice alle attività Club Competizioni GT all’interno di un evento che sarà arricchito dal secondo round del Ferrari Challenge North America. Per la prima volta dal 2018 i FRD tornano sotto i riflettori sull’avveniristico tracciato lungo 5,513 chilometri caratterizzato da 20 curve.

Sono nel complesso 17 le vetture del Club Competizioni GT iscritte all’evento del COTA tra le quali nove Ferrari 488 GT Modificata, la fuoriserie omologata per la sola circolazione in pista, prodotta dal 2020 sfruttando le competenze e le tecnologie maturate nel mondo delle corse con la 488 GT3 e la 488 GTE, due modelli questi ultimi che saranno presenti ad Austin con diversi esemplari.

Nella linea del tempo delle vetture del Cavallino Rampante un posto di primo piano è occupato dalla Ferrari 458 Italia che in America sarà rappresentata da due modelli in configurazione GT3 e uno GT. Tra questi la 458 Italia GT3 che vinse la 24 Ore di Spa-Francorchamps nel 2015, in classe Pro-Am, e ottenne il quarto posto assoluto con l’equipaggio formato da Lathouras-Pier Guidi-Bruni-Lemeret. Il pubblico americano, inoltre, potrà ammirare una 458 Italia GT che il pilota finlandese Toni Vilander portò in gara alla Petit Le Mans 2012, tra le gare endurance più blasonate del campionato americano IMSA.