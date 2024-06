Presentato il calendario 2024 del Ferrari Club Competizioni GT

I nomi di impianti sui quali sono state scritte pagine di storia dell’automobilismo spiccano nel calendario 2024 di Ferrari Club Competizioni GT, l’esclusivo programma del Cavallino Rampante che riporta in pista le vetture già protagoniste delle corse negli ultimi tre decenni. La stagione, presentata a Spa-Francorchamps, include cinque appuntamenti International tra il mese di marzo e settembre. Tra le novità degli eventi Regional, inoltre, la prima apparizione dell’autodromo di Balaton, in Ungheria.

Il Mugello accoglierà il primo round dell’annata il 17-18 marzo. Il circuito incastonato tra le colline toscane, già sede delle Finali Mondiali 2023, sarà teatro del primo appuntamento International del Club Competizioni GT. I clienti della Casa di Maranello, quindi, si ritroveranno negli Stati Uniti dal 17 al 19 maggio a Laguna Seca, in California – in occasione dei Ferrari Racing Days – sui 3,610 chilometri della pista che include l’iconica chicane in contropendenza nota come “The Corkscrew” dove molti campioni hanno firmato sorpassi indimenticabili.

Debutta nel calendario 2024 il Balaton Park Circuit, il nuovo impianto – sede di un evento Regional – che si caratterizza per un tracciato lungo 4,1 chilometri sulle rive dell’omonimo lago, a sud-ovest della capitale ungherese Budapest.

Tra Asia ed Europa i successivi appuntamenti del programma dedicato ai proprietari di vetture da competizione prodotte a Maranello a partire dal 1989. Il calendario prevede gli eventi a Suzuka, in Giappone, dal 28 al 30 giugno, al quale seguiranno i round lusitano di Portimão, il 9-10 luglio, e quello tedesco, al Nürburgring, atteso dal 6 all’8 settembre.

Il tradizionale evento conclusivo del calendario International coinciderà con le Finali Mondiali Ferrari: sede e date saranno comunicati nelle prossime settimane.