Il sogno continua

F1 Clienti offre, a partire dal 2003, la possibilità ad un gruppo ristretto di appassionati di poter acquistare e guidare in pista le monoposto di Formula 1 con le quali la Scuderia Ferrari ha gareggiato nelle ultime stagioni, ma anche vetture che hanno partecipato ai campionati di venti, trenta e persino quaranta anni prima. Un programma che solo la Casa del Cavallino è in grado di offrire e che quest’anno ha fatto tappa su sei prestigiosi circuiti che rispondono al nome di Road Atlanta, Circuit of the Americas, Barcellona, Mugello, Spa-Francorchamps e Paul Ricard. Come sempre, a seguire le vetture dei record, quelle di inizio anni Duemila, le più recenti, guidate da Kimi Räikkönen e Felipe Massa, ma anche le monoposto di qualche decennio fa, come la 412 T2 del 1995, ultima auto in Formula 1 spinta da un motore 12 cilindri, gli uomini di Corse Clienti e tutor d’eccezione: i piloti della Ferrari, Marc Gené, Olivier Beretta, Davide Rigon, Andrea Bertolini e Giancarlo Fisichella.