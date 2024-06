Yates torna alla vittoria. Terzo successo consecutivo per Dewhirst

Nella seconda giornata del terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK sul circuito di Snetterton si registrano le vittorie di Gilbert Yates (Charles Hurst) nel Trofeo Pirelli e di Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon) nella Coppa Shell, al suo terzo successo consecutivo.

Qualifica 2. Nel Trofeo Pirelli, Gilbert Yates (Charles Hurst) ha dimostrato ancora una volta la sua abilità al volante della Ferrari 488 Challenge Evo ottenendo la seconda pole consecutiva, grazie al tempo di 1’52’’302. In Coppa Shell, Gary Redman (Graypaul Nottingham) ha seguito l'esempio e ha perfezionato il suo giro più veloce su pista asciutta per ottenere il tempo di riferimento di 1’54’’906.

Trofeo Pirelli. Allo start, il poleman Gilbert Yates e Andrew Morrow (Charles Hurst) hanno preso il comando della corsa, staccando il resto del gruppo. Alle loro spalle Haymandhra Pillai (Jardine Colchester) ha messo pressione su un determinato Pranav Vangala (HR Owen), riuscendo a superarlo per ottenere la terza posizione. I due hanno quindi iniziato un duello che si è protratto per buona parte della gara, fino a quando Vangala ha ripreso il terzo posto, anche se poi Pillai ha subito una penalità di cinque secondi per un contatto con il suo avversario.

In testa, Yates ha continuato a dettare il ritmo per mantenere le distanze da Morrow conquistando il suo primo successo nel fine settimana di Snetterton, risultato che gli ha permesso di raggiungere il rivale in vetta della classifica del Trofeo Pirelli: entrambi i piloti si ritrovano ora a quota 69 punti.