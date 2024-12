Una pietra miliare nella storia delle Ferrari turbo

A riscuotere ancora più successo fu la GTO del 1984. Passata alla storia come la prima supercar (o addirittura “hypercar”) moderna in edizione limitata del mondo, la GTO rappresentava una vettura esclusiva (costruita in soli 272 esemplari) e straordinariamente veloce. Grazie al doppio turbocompressore, il motore V8 era in grado di raggiungere ben 400 CV di potenza che, associata alla leggerezza della carrozzeria in composito, consentiva alla GTO livelli di performance davvero sensazionali. L’auto vantava infatti una velocità massima di oltre 300 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. Il know-how che generò il motore turbo e i materiali leggeri della GTO affondava in gran parte le radici nell’esperienza della F1, come spesso accade nella Casa di Maranello. Il risultato fu la prima Ferrari turbo ad altissime prestazioni.

Il modello successivo, la F40, era ancora più entusiasmante da guidare e nel suo anno di realizzazione, il 1987, risultava l’auto da strada più veloce al mondo. Così come la GTO, montava un V8 biturbo in grado di erogare una fenomenale potenza di 478 CV e di catapultare l’auto da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi: dati formidabili per l’epoca. Questa fu l’ultima auto stradale firmata personalmente da Enzo Ferrari, che morì nel 1988: un addio alla sua altezza. Per molti, infatti, la F40 è considerata tuttora la supercar più esaltante di tutti i tempi, sia per la sfrontatezza del design che per la grinta del suo motore turbo.