È il momento di scendere in pista. La 312 T4 viene accesa, Charles innesta la prima marcia ma è un po’ timido. Il motore si spegne e viene prontamente riacceso dai meccanici. Si può cominciare: il rombo del 12 cilindri risuona fiero sulla pista che tante volte lo ha visto protagonista. Leclerc al primo giro è attento a non sbagliare nulla, ma poi prende confidenza e presto comincia a divertirsi con dei traversi di potenza che esaltano le persone al box, specie i meccanici di Villeneuve: “Sembra di rivedere Gilles”, afferma quasi commosso Benassi.

I pochi giri in programma volano via in un battibaleno: Charles è quasi dispiaciuto che quell’esperienza debba concludersi lì: “Avrei voluto girare ancora, è fantastico guidare questa monoposto anche se doveva essere una bella impresa farci un intero Gran Premio”.

Poi si parla di Gilles: “Conosco Villeneuve per il fatto che era coraggioso, temerario e indomabile. Ha vinto solo sei gare ma probabilmente ha contribuito come nessuno ad alimentare il mito del Cavallino Rampante. Per me è stato un onore poter guidare questa monoposto per ricordarlo. Dal canto mio spero di poter continuare a regalare emozioni ai tifosi con le mie corse al volante della Ferrari”. Ci contiamo, Charles.