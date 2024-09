Proprio la competitività fu l’eredità più importante tramandata alla GTO del 1984 (nota anche come 288 GTO). Pensata inizialmente per gareggiare nel Gruppo B nei primi anni ’80 ma destinata in seguito ad un uso diverso, la GTO fu sviluppata con il contributo degli esperti di F1 di Ferrari. Il telaio era costituito da uno space frame in acciaio estremamente duttile con elementi in kevlar, fibra di vetro e alluminio. Il cuore dell’auto era costituito da un V8 da 2,8 litri e 32 valvole montato longitudinalmente in modo da favorire una diposizione più efficiente degli ausiliari, del cambio e dei due turbocompressori IHI. Era priva di ABS, controllo di trazione e trazione integrale.





Eppure, dopo tutti questi anni, guidarla è sempre un immenso piacere. Al minimo produce un’armonia inconfondibile tra ronzio, vibrazione e un suono lievemente stridulo, tipico di molte Ferrari V8 ad albero motore piatto. Ad alta velocità è incredibilmente semplice da guidare e, nonostante il motore biturbo (come quello della successiva F40), non scatta in avanti facendoti arrivare il cuore in gola. Vanta inoltre un’ottima ammortizzazione e un’elasticità che le conferisce un carattere sorprendentemente sportivo. Sebbene la si possa immaginare come un’auto piuttosto rigida, è in realtà estremamente maneggevole e affidabile.