Quella di Enzo Ferrari è stata un’uscita di scena col botto. Certo, da un uomo con una vita così travolgente, a cavallo tra due secoli leggendari, che ha rivestito un ruolo cruciale nell’ascesa dell’automobile, c’era da aspettarsi come ultimo regalo una delle Rosse più straordinarie della storia. La F40 era infatti un prodigio anche per una casa automobilistica di alto livello come Ferrari: una vettura dalla velocità e dalla potenza esplosive, che incarnava tutte le caratteristiche proprie di Ferrari, inclusa una certa irruenza.

Enzo, che amava autodefinirsi “agitatore di uomini”, era anche un esperto osservatore di talenti. Ingaggiando l’ingegnere Nicola Materazzi, nel 1979, aveva reclutato il migliore esperto italiano nell’ambito dell’emergente tecnologia turbo. Oltre a lavorare alle auto da F1 della Scuderia dei primi anni Ottanta, Materazzi guidò il team di sviluppo della GTO. Progettata inizialmente per gareggiare nel Gruppo B, fu ben presto convertita in auto stradale quando la FIA decise di sopprimere la serie per problemi di sicurezza. Nonostante la sua nascita complessa, la GTO realizzò vendite tali per cui Enzo Ferrari pensò bene di commissionarne un modello erede. La F40 è nata per celebrare i primi vertiginosi quarant’anni di attività della Casa di Maranello. Ferrari intendeva produrne 400 esemplari, ma alla fine ne realizzò oltre 1300.