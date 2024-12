Situato nel Kent, venne utilizzato come campo di addestramento militare prima di essere trasformato in un circuito grazie ad un gruppo di cicloamatori. Il tracciato può svilupparsi in due configurazioni, quella cosiddetta “Indy” e quella “Grand Prix”. La prima, lunga 1.944 km, ricalca per la maggior parte del suo sviluppo il disegno originale, mentre la seconda, che si sviluppa per 4.265 km, venne realizzata nel 1959 per poter ospitare la Formula 1. Il circuito è molto apprezzato dai piloti per i molti punti difficili, per un cambiamento altimetrico che rende estremamente “mosso” il tracciato e per le gare normalmente combattute e spettacolari.





Dal rettilineo di partenza si arriva alla Paddock Hill Bend, una curva unica nel motorsport con una pendenza significativa, un punto di frenata e corda quasi ciechi, una forza centrifuga che mette a dura prova pilota, gomme e vetture. L’uscita da questa curva propone un’opportunità di sorpasso rappresentata dal tornante della Druids Bend. Il tracciato Grand Prix prosegue verso il bosco mentre quello “Indy” si ricongiunge con la configurazione lunga nella parte finale, la difficile Clark Curve. Nello sviluppo della Grand Prix, i piloti devono confrontarsi con alcuni tratti estremamente veloci, come la salita che porta alla curva Surtees, o tecnici come la Dingle Dell.