Doppietta per Fleming e Rees

Nella seconda prova del primo round stagionale del Ferrari Challenge UK disputato a Brands Hatch, Thomas Fleming (HR Owen) e Robert Rees (Dick Lovett Swindon), dopo il successo in Gara 1, si confermano vincitori, rispettivamente nel Trofeo Pirelli e in Coppa Shell. I piloti nella seconda corsa hanno affrontato il tracciato nella configurazione GP.

Qualifica 2. Nel Trofeo Pirelli, Thomas Fleming ancora una volta è riuscito ad essere il più veloce, anche nel layout GP, facendo registrare il miglior tempo di 1:27.873. Il debuttante Gilbert Yates (Charles Hurst) ha dimostrato significativi miglioramenti durante la sessione, spingendo la 488 Challenge Evo fino ad ottenere un 1:28.781 che è valso il secondo posto in griglia. Un incidente che ha coinvolto Haymandra Pillai (Jardine Colchester) ha portato alla bandiera rossa e alla conseguente chiusura anticipata della sessione dopo 27 minuti. In Coppa Shell, Robert Rees è stato il più veloce grazie al tempo di 1:32.051. Sfortunato, invece, Darren Howell (JCT600 Brooklands) che dopo un testacoda all'uscita di Paddock Hill non è riuscito a qualificarsi per Gara 2.

Trofeo Pirelli. Alla partenza il poleman Fleming ha mantenuto il comando, seguito da Yates. Alle loro spalle, John Dhillon (Graypaul Nottingham) ha provato a passare Andrew Morrow (Charles Hurst) all'uscita da Druids, ma il campione in carica del Trofeo Pirelli è riuscito a riprendersi la posizione. Morrow ha quindi spinto fino ad arrivare, nel corso del quarto giro, a meno di un secondo da Yates. Un problema al cambio a 10 minuti dalla fine della sessione ha messo in crisi Morrow, costringendolo al ritiro. Questo ha permesso a Dhillon di continuare la sua corsa verso il podio. Nel frattempo, Pranav Vangala (HR Owen) ha dimostrato grandi miglioramenti giro dopo giro. Alla fine, a trionfare, per la seconda volta in questo weekend, è stato Fleming precedendo Yates e Dhillon (che si conferma sull’ultimo gradino del podio come in Gara 1).

Coppa Shell. Il vincitore della gara di sabato, Robert Rees (Dick Lovett Swindon), partito dalla pole, ha presto consolidato la propria leadership arrivando a gestire fino a 5 secondi di vantaggio sul gruppo degli inseguitori. Alle sue spalle Peter Hunter (Stratstone Manchester), dopo pochi giri, ha passato Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon) andando ad occupare la seconda posizione. A questo punto Dewhirst ha dovuto difendersi dagli attacchi di Gary Redman (Graypaul Nottingham), che però dopo qualche giro ha dovuto desistere. Il ritmo di Dewhirst è migliorato e in breve è apparso nello specchietto retrovisore di Hunter fino ad arrivare a soli 0,3 secondi ma, dopo un errore nel settore 2, ha perso terreno nei confronti dell’avversario.

Negli ultimi giri, Robert Rees ha continuato ad incrementare il proprio vantaggio, girando in media un secondo più veloce degli avversari della Coppa Shell, assicurandosi la seconda vittoria del fine settimana a Brands Hatch. A completare il podio Hunter, secondo, e Dewhirst, terzo.

Prossimo appuntamento. Il prossimo round del Ferrari Challenge UK è in programma da venerdì 10 a sabato 11 maggio a Oulton Park, nel Cheshire.