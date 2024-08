I commenti dal podio di Gara 2 a Brands Hatch

Peter Hunter, secondo classificato della Coppa Shell: “Ho ricevuto un cappellino e questo significa che sono salito sul podio! La gara è stata fantastica e molto dura. Dopo 5 giri ero stanco ma ho continuato a spingere, ed è stato bello avere altre persone dietro di me. Ho continuato a pensare che volevo vincere una coppa per le mie figlie e portarla a casa per loro".

Mike Dewhirst: terzo classificato della Coppa Shell: “È stato un buon fine settimana, di apprendimento. Ho cercato di non commettere errori, di non uscire e di non superare i limiti della pista. Tra i due layout, preferisco GP: curve ampie, veloci e difficili e quando si è alla prima esperienza bisogna impegnarsi a fondo. Il circuito di Indy è molto stretto e si rischia sempre di finire in testacoda”.