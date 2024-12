Une nouvelle espèce de spider

Si cette Ferrari se démarque, sa lignée est quant à elle évidente. La première Ferrari, la 125 S, était un spider V12 et la voiture qui a véritablement forgé la réputation internationale de Ferrari en course. La 166 MM (victorieuse à la fois au Mans et à la Mille Miglia) était quant à elle un cabriolet à moteur V12. Avec la 250 GT Cabriolet et la 250 California (qui firent chacune leurs débuts en 1957), le format cabriolet V12 s’adressa à un public plus large et privilégia la route à la piste.

La délicieuse 275 GTS de 1964 – version spider de la 275 GTB – affina le format et renforça ultérieurement le plaisir de conduite. Mais la Ferrari spider par excellence des années 60 était sans aucun doute la dernière : la 365 GTS4 – plus connue aujourd’hui sous le nom de Daytona Spider – présentée au Salon de Francfort en 1969. Son design intemporel, œuvre de Leonardo Fioravanti, légendaire styliste de Pininfarina et auteur de la version coupé originale de la Daytona – a lui aussi clairement influencé la 12Cilindri Spider.

Toutes les Ferrari portent en elles des traces du passé, peu importe à quel point leur forme est subtile ou futuriste et avant-gardiste. Sur la 12Cilindri, comme sur la Daytona, les flancs arborent un style épuré, le capot est inhabituellement long et racé (mettant l’accent sur la puissance du V12 en dessous), les passages de roue avant se fondent subtilement dans le nez harmonieux. L’unique bande avant enveloppante de la 12Cilindri évoque l’avant de la Daytona, où les quatre phares étaient recouverts d’une insolite bande en plexiglas (remplacée en 1971 par des phares escamotables, comme l’exigeaient les réglementations de sécurité américaines).