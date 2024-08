Forever 12

« Nous avons porté le régime maximum à 9 500 tr/min, soit 1 000 tr/min de plus que la 812 Superfast », explique Ruggero Cevolani, Responsable du développement moteur. « Nous avons également fait en sorte que la transmission du couple soit aussi fluide que possible afin de donner la sensation d’une accélération toujours plus forte, qui est notre marque de fabrique. » Et cette expérience unique du V12 Ferrari ne serait pas complète sans une bande-son étincelante, qui atteint de nouveaux sommets sur la 12Cilindri, en partie grâce au tout nouveau système d’échappement.

Le nouveau châssis en aluminium de la voiture présente quant à lui une rigidité en torsion nettement améliorée. Conçu dès l’origine pour être ultra-réactif, l’empattement a été réduit de 20 millimètres par rapport à la 812 Superfast, pour des changements de direction encore plus précis.

Pietro Ciurletti, Responsable des essais véhicule pour la 12Cilindri, souligne l’importance de l’ensemble sophistiqué de capteurs et d’actionneurs. « Notre tâche consiste à mettre au point des commandes les moins invasives possible pour le conducteur. Le nouveau capteur 6D double les informations qui alimentent tous les systèmes, de la direction électronique au contrôle de traction, permettant une reconnaissance plus rapide des changements de niveaux d’adhérence. »