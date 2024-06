Ferrari 12Cilindri pour émouvoir

Les 830 chevaux, le régime moteur allant jusqu’à 9 500 tr/min et l’électronique de pointe semblent marquer un tournant net par rapport à la Gran Turismo des années 50 et 60 dont elle s’inspire, mais la symphonie produite par chacun des douze cylindres et les lignes intemporelles ne laissent aucun doute : chiffres et émotions peuvent coexister dans un seul et même corps. La sportivité, la classe et l’élégance incarnent les trois âmes habitant la Ferrari 12Cilindri, une voiture qui dissimule derrière des lignes simples et harmonieuses des solutions innovantes telles que l’aérodynamique active avec deux appendices séparés, clairement inspirés de l’aéronautique, la boîte de vitesses à double embrayage et 8 rapports, les quatre roues motrices indépendantes et l’électronique de pointe avec des systèmes tels que l’Aspirated Torque Shaping, l’ABS Evo et le Side Slip Control 8.0.