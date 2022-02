En 1947, Enzo Ferrari pousse les portes de son usine de Maranello et révèle au monde sa toute première Ferrari : une 125 S propulsée par un V12. La voiture était une déclaration d'intention, construite non pas simplement pour disputer une course mais bien pour gagner. C'est exactement ce qu'elle fera à l’occasion de sa deuxième sortie le 20 mai 1947, au Grand Prix de Rome.





Pilotée par Franco Cortese, la 125 S bouclera 40 tours du circuit Terme di Caracalla, en parcourant 137,6 kilomètres à une vitesse moyenne de 88,5 km/h. Il offrira ainsi à Ferrari la première de six victoires cette année-là.





Pourtant, on peut affirmer sans l’ombre d’un doute que ce n'est pas cette victoire mais plutôt la première course, neuf jours plus tôt sur le circuit italien de Plaisance, qui déterminera le succès en Formule 1 de la Scuderia laquelle raflera le plus grand nombre de victoires que toute autre équipe. À Plaisance, la pompe de la 125 S tombera en panne et empêchera la Ferrari de terminer la course.