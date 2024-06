Ode à la Ferrari V12 à moteur avant

La GTO ne se limitait pas à être l’une des plus grandes voitures de route de la marque, elle était aussi une authentique voiture de course avec une plaque d’immatriculation. Elle incarnait totalement la philosophie de Ferrari, à savoir l’excellence des performances et du design. La GTO était propulsée par un V12 Colombo de 3,0 litres monté à l’avant. Avec ses 300 ch, il permit à la voiture d’atteindre une vitesse de pointe de 280 km/h et de remporter un franc succès au Championnat mondial des constructeurs de GT de la FIA. Seuls 36 modèles furent fabriqués entre 1962 et 1964, et tous existent encore aujourd’hui.