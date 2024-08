Un foyer aimant

Produite lors de la deuxième année d’existence de l’usine, la 166 était une machine raffinée. Son moteur V12 tout alliage offrait des performances élevées pour l’époque : 110 ch à 6 500 tr/min pour une cylindrée de 2 litres, soit 166 cm3 par cylindre. D’où son nom.

La 007-S fut la première 166 à porter le nom « Inter ». En 1949, elle fut exposée au Salon international de l’automobile de Genève et participa, en mai de la même année, à la Coupe Inter Europa à Monza. Les premiers numéros de série réservaient les chiffres « impairs » aux voitures de route et les chiffres « pairs » aux voitures de course, faisant de la 007-S la quatrième voiture de route Ferrari jamais fabriquée. La 001-S et la 003-S sont malheureusement perdues à jamais, tandis que la 005-S se trouve au Musée Enzo Ferrari de Modène, ce qui fait de ce joyau de la campagne néo-zélandaise la plus ancienne voiture de route Ferrari au monde.