Que le jeu commence…

La nouvelle Esports Arena d’avant-garde de Ferrari, qui a ouvert ses portes en août dernier au parc d’attraction Ferrari World Yas Island à Abu Dhabi, est la destination ultime pour les fans de Formule 1 et de sim racing. Équipée de 20 simulateurs Gran Turismo, 14 pour les adultes et six pour les plus jeunes, l’Esports Arena dispose également de trois simulateurs de F1 où les participants seront comme transportés dans le siège conducteur d’une Ferrari de course sur quelques-uns des circuits de F1 tels que le Yas Marina dont la version réelle, bien sûr, jouxte l’arène.