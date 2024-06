Ouvert pour l’été

Texte : Luke Ponsford / Vidéo : Oliver McIntyre



Parallèlement à la multitude d’innovations automobiles mises au point depuis la fondation de l’entreprise, Ferrari a passé plus de 75 ans à essayer de perfectionner le toit décapotable et à créer le cabriolet ou le spider parfait. D’ailleurs, Enzo Ferrari a toujours eu un penchant pour les voitures à toit ouvrant. En effet, la toute première Ferrari, la 125 S de 1947, était une barchetta de course sans toit, qui suivait les traces des voitures de course à toit ouvrant des années 20 et 30.