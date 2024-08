Le trio Testarossa

Ces sont des questions auxquelles s’est attaquée la 512 TR. Elle fut présentée en 1991 et se targuait d’une puissance augmentée à 428 ch, les ingénieurs de Ferrari ont jugé bon de monter le groupe motopropulseur 30 mm plus bas, de sorte à améliorer le centre de gravité et à optimiser le moment d’inertie polaire. Sa rigidité structurelle a également été améliorée, elle était équipée de plus grandes roues – remarquez leur design unique à cinq branches – et de pneus garantissant une expérience dynamique généralement plus précise. Les améliorations visuelles sont relativement subtiles, notons entre-autres son nez retravaillé et un carter de moteur partiellement noir. Pourtant, cette esthétique typique des années 80 est toujours d’actualité à l’aube de la nouvelle décennie. Elle était également plus facile à manier, son moteur plus puissant tournait à plus de 7 000 tr/min, le temps de réponse de l’accélérateur était un peu plus net, la répartition du poids plus conviviale. C’est la première Ferrari que j’ai conduite, la 512 TR occupe donc une place spéciale dans mon cœur. Mais c’était un bon point de départ, même si elle était plutôt impressionnante, elle est passée à l’histoire comme un Cheval cabré digne de ce nom.