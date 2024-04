Sur les traces de la 365 GTB4 Daytona

Ce sera la dernière nouvelle voiture de sport 12 cylindres annoncée par Ferrari avant que Fiat ne prenne une participation de 40 % (en 1969). C’était une voiture destinée, en grande partie, au marché nord-américain en plein essor alors : plus grande, plus musclée et plus imposante que les berlinettes précédentes, et aussi à l’aise sur un boulevard californien que sur un col alpin (même si elle était bien adaptée à ce dernier).

Son style était insolite. Sa silhouette était anguleuse plutôt que galbée, elle arborait même une audacieuse bande de plexiglas sur toute la largeur, derrière laquelle se trouvent les quatre phares. Son design conçu par Pininfarina ne ressemblait à rien de ce que Pininfarina avait fait auparavant. Le designer en chef était le légendaire Leonardo Fioravanti, également responsable des Dino 206 et 246, et de la voiture qui allait remplacer la Daytona en 1973, la 365 GT4 BB « Boxer » à moteur central-arrière. Sa prestigieuse liste des grandes Ferrari comprend également les 308 GTB, 328 GTB et la GTO. Il avoue que sa préférée est la Daytona.

Une version spider successive, la 365 GTS4, était sans équivoque destinée à la côte ouest des États-Unis, où il y avait suffisamment d’acheteurs fortunés pour justifier son prix et suffisamment de soleil pour justifier son toit pliant.