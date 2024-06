Ferrari dans le Sahara

La F512 M était plus aérodynamique que sa devancière (la 512 TR qui succéda à la Testarossa) et plus puissante. Son moteur 12 cylindres à plat de 4,9 litres subit une série d’améliorations des performances, portant sa puissance à un niveau impressionnant de 440 chevaux, lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 315 km/h. Des chiffres remarquables pour 1994. La F512 M offrait ainsi des performances exceptionnelles, un freinage plus sûr - grâce à un nouveau système ABS - et une excellente tenue de route. Tout ce qu’il fallait pour pousser ce dernier modèle sur un circuit ou une route de montagne sinueuse - l’habitat naturel de toute Ferrari à moteur central. À l’opposé des routes de gravier défoncées et des pistes sablonneuses du désert du Sahara. Mais c’est là que le magazine britannique CAR décida d’envoyer la F512 M ainsi que l’un de ses auteurs, pour tester cette extraordinaire supercar, après la présentation de la voiture à Paris.