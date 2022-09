La neutralité du lieu était de rigueur car aucun des deux hommes ne voulait céder « l’avantage du terrain » pour ainsi dire, mais ce n’était aucunement une rencontre hostile ; tous deux portaient un grand respect aux réalisations et au potentiel de l’autre.





Cette réunion se déroula si bien qu’un accord historique fut conclu. Pininfarina fut chargée dès cet instant de toute la conception de Ferrari. Sergio se souvient même d’avoir appris sur le chemin du retour ce qui allait se passer.





Il déclara : « Il y avait Enzo Ferrari, M. Gardini de Ferrari, mon père et moi-même. Mon père me dit : ' Tu vas t’occuper de Ferrari '. Et je lui répondis 'quoi ?' et il poursuivit, 'tu vas t’occuper de tout, de la conception, de la planification, des coûts et de la production'. J’étais un jeune homme. J’avais obtenu mon diplôme ».





Sergio finit par hériter de l’entreprise de son père en 1961. Peu sont ceux qui auraient imaginé que cette collaboration allait donner naissance à des voitures aussi emblématiques, fruits des immenses prouesses d’ingénierie de Ferrari et des lignes sensuelles dessinées par Pininfarina.