Lanceuse de tendance

Quelle est la Ferrari la plus importante du point de vue historique ? Avec un constructeur automobile aussi renommé, on a l’embarras du choix. La toute première Ferrari, la 125 S de 1947, a toutes les raisons d’être en lice. Il en va de même pour la 166 MM de 1949, qui avec sa victoire au Mans, a placé la Scuderia sur la carte mondiale des courses automobiles. La 250 GTO de 1962 est également une concurrente de taille. En plus de ses triomphes en course, elle reste le modèle le plus prisé de Ferrari, si les prix aux enchères sont votre étalon de mesure. Ou peut-être la F40, d’ailleurs de nombreux Ferraristes insistent sur le fait qu’elle reste la voiture de route la plus passionnante de Maranello – et les Ferrari, plus que tout, riment sans conteste avec plaisir de conduite.