Ferrari reste naturellement fidèle à son illustre passé sans que celui-ci ne représente une contrainte. « La nouvelle 12Cilindri écrit audacieusement l’histoire de son design avec un langage totalement inédit », déclare Flavio Manzoni, directeur de la conception du Centre de Style Ferrari. « Avec la Ferrari 12Cilindri, nous avons voulu transformer radicalement les codes stylistiques des précédents V12 à moteur central avant de Ferrari. Il s’éloigne clairement du langage sculptural de son prédécesseur. L’un de nos objectifs était d’explorer uniquement les langages de conception indirectement liés au monde de l’automobile ».

« Pour apprécier le design de la 12Cilindri, il est essentiel de comprendre la place du nouveau modèle au sein de la gamme Ferrari », explique Andrea Militello, directeur Sports Cars Exterior Design. « À son lancement, la 812 Superfast était la voiture la plus puissante et la plus performante de la gamme Ferrari. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, car les SF90 Stradale et SF90 XX Stradale – avec respectivement 1 000 ch et 1 030 ch – l’ont depuis supplantée. Cela a ouvert de nouveaux horizons pour explorer une approche plus sophistiquée, plus holistique, au lieu de se limiter aux performances et à la communication de la sportivité ».