L’e-future commence ici

La nouvelle usine a donc un certain nombre de fonctions. L’année prochaine, la première Ferrari électrique verra le jour : pour l’instant, son concept et sa forme sont des secrets bien gardés. Mais nous savons que ses batteries haute tension, ses moteurs électriques et ses essieux seront tous fabriqués dans le nouveau bâtiment, comme le véhicule lui-même. Cependant, comme Vigna le fait si catégoriquement remarquer, cela ne représente qu’une partie d’un ensemble qui englobera d’autres modèles et activités Ferrari. Ferrari développe son expertise électrique depuis 2009, et le V6 hybride qui alimente la 296 GTB côtoie joyeusement le spectaculaire moteur à combustion au cœur du nouveau modèle 12Cilindri et du Purosangue. Les rapprocher permet d’améliorer les synergies.

L’e-building comprend également un centre de formation et des espaces de loisirs réservés aux employés. Il est intéressant de noter que 30 % de l’espace reste libre en vue d’un développement futur. Ernesto Lasalandra, Directeur recherche et développement Ferrari, déclare : « Pour la batterie et le moteur, nous pouvons concevoir et travailler en parallèle avec l’équipe de Davide afin d’optimiser la conception et la production. Nous sommes à la limite de ce que l’on peut et ne peut pas faire. Nous avons conçu la batterie pendant la première phase, mais chaque semaine, nous nous réunissons pour déterminer ce que nous pouvons faire d’autre dans le bâtiment. »

Le projet a été évoqué pour la première fois en 2019, tandis que les paramètres de base ont été convenus avant la signature en novembre 2021. La conception du bâtiment a été confiée à Mario Cucinella Architects, un studio bolognais choisi pour son engagement en faveur de la durabilité. En effet, l’e-building accorde une grande attention à l’efficacité énergétique et est conçu pour devenir un bâtiment presque zéro énergie (Q-ZEN). L’eau de pluie est stockée et recyclée, irriguant notamment les nombreux espaces verts du bâtiment. Les propriétés isolantes et thermiques ont été soigneusement pensées pour absorber le rayonnement solaire en été tout en laissant la lumière naturelle inonder autant que possible l’édifice grâce à des puits de lumière spécialement conçus. Des baies vitrées opalines et transparentes enveloppent l’extérieur du bâtiment, tandis qu’un effet de « lanterne » opale en façade anime la structure la nuit.

Aucun de ses systèmes énergétiques ne dépend de combustibles fossiles. La climatisation a recours à une pompe à chaleur entièrement électrique, alimentée par des énergies renouvelables. Plus de 3 000 panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit, pour une puissance maximale de 1,3 MW. Il s’agit davantage d’un écosystème que d’une installation de production traditionnelle, et la construction surpasse considérablement les attentes en termes d’esthétique et d’équipements.