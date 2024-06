Avec un départ aux aurores pour la cinquième et dernière étape de la course, cette nuit aura bien été appréciée. En quittant Bologne au lever du soleil, les voitures Ferrari Tribute se sont mises en route pour Brescia – la « maison » des Mille Miglia, et l’endroit où les jeunes comtes Francesco Mazzotti et Aymo Maggi ont créé la légendaire course sur route en 1927. Arrivé à Brescia juste après midi, le grand défilé des voitures Ferrari Tribute le long de la grande avenue Viale Venezia a signé la fin de la course.

Cinq jours de conduite magnifique, en sillonnant les plus belles routes, les paysages les plus pittoresques et l’Italianità la plus pure. Au volant des plus belles voitures de Maranello, anciennes et nouvelles. Les Mille Miglia d’aujourd’hui sont certainement beaucoup moins frénétiques qu’elles ne l’étaient à l’origine, mais il n’y a rien de tel pour découvrir avec autant de charme le nec plus ultra de l’Italie, et de Ferrari.