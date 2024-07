Collectionner la perfection

« Toutes mes voitures sont certifiées Ferrari-Classiche », explique Andrew. « J’ai été l’un des premiers à l’adopter et j’entretiens des relations extrêmement étroites avec Ferrari Classiche. L’équipe déborde d’enthousiasme et comprend tout. Il allait de soi que la restauration de la 500 TRC que je venais d’acheter soit confiée à Ferrari Classiche. Le service Ferrari Classiche possède toutes les archives historiques, nous avons discuté et avons étudié de près toute la documentation et les photos d’origine ».

En découvrant l’aspect de la voiture dans sa version Targa Florio de 1958, Andrew a demandé qu’elle soit restaurée précisément selon ses spécifications d’origine. Le processus a été long et minutieux : la restauration a commencé en 2014 et la « Phase 1 » s’est achevée environ trois ans plus tard, à temps pour la première participation de la voiture à la Cavalcade Classiche. Au cours de cette même année 2017, à l’époque des célébrations du 70e anniversaire de Ferrari, elle a été la seule voiture restaurée par Ferrari Classiche à triompher au Concours d’Élégance de Maranello.