Ceci n’est pas une Ferrari

Cependant la marque Ferrari n’est pas toujours imitée avec des intentions aussi louables ou artistiques que celles de Michael Mann. Certains en usent, voire en abusent, illégalement pour tirer des avantages économiques ou pour une simple question de notoriété.

Par conséquent, préserver la marque est une bataille menée quotidiennement à Maranello. En premier lieu par le service juridique de l’entreprise. « Ferrari rime avec luxe, innovation et italianité », déclare Carlo Daneo, conseiller juridique général de Ferrari. « Et malheureusement, il est presque acquis que quelqu’un tentera d’exploiter le nom de la marque et de s’y s’attacher sans en avoir le droit. Aussi incroyable que cela puisse paraître, en plus des faux accessoires comme les t-shirts et les casquettes, certains s’ingénient à construire de fausses Ferrari, pour les vendre bien sûr à des prix exorbitants. »