La Cavalcade International de cette année était l’une des plus ambitieuses à ce jour. Les pilotes venus d’aussi loin que la Chine, l’Arabie Saoudite et l’Europe, ont parcouru plus de 800 km au cours de cet événement de quatre jours, en partant du magnifique État du Tennessee pour continuer le long de la célèbre Ocean Drive de Miami Beach. Basée dans la pittoresque ferme et auberge Southall de Franklin, la Cavalcade a sillonné la région pendant deux jours en empruntant des routes bordées d’arbres luxuriants qui semblaient s’étendre à l’infini. Elle a fait des pauses cafés dans de petites villes, une halte au bord de ruisseaux et de cours d’eau étincelants et a même trouvé le temps de visiter la distillerie Uncle Nearest, le berceau du whisky du Tennessee.