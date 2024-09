À l’image de son époque

Déjà acclamé en Italie et en Europe, Enzo Ferrari avait également su charmer l’Amérique. L’élite du showbiz hollywoodien adorait ses voitures, et un groupe de plus en plus important de pilotes professionnels et privés s’affrontaient au volant de Ferrari anciennes et nouvelles sur une multitude d’ aérodromes poussiéreux reconfigurés en circuits de course. La 275 GTB entre en piste.

Dévoilée au salon au Mondial de l’Automobile de Paris en 1964, c’est une Ferrari à l’aube du modernisme qui s’empare du monde entier. Elle a pour mission de remplacer la belle 250 GT Lusso, une voiture d’une élégance sans pareille. Les talents conjugués de Ferrari, Pininfarina et du carrossier Scaglietti ont fait en sorte que le rêve devienne réalité et que la nouvelle voiture annonce par la même occasion un changement de paradigme dans le langage stylistique de l’entreprise.