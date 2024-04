Le héros Ferrari méconnu des courses automobiles

Au lieu de cela, elle concourra dans la catégorie des prototypes de haut niveau, contre des voitures de sport sur mesure. Cette décision réduisit considérablement les chances de la 250 LM d’être victorieuse et par conséquent, son attrait auprès des clients. Furibond, Enzo Ferrari menaça de se retirer des courses GT.

Alors que la Scuderia Ferrari engagea les prototypes 275 P et 330 P pour les saisons 1964 et 1965, la 250 LM, moins puissante (et plus lente), fut vendue à des équipes privées soutenues par Ferrari, notamment la North American Racing Team (NART), la Ferrari Concessionaires basée au Royaume-Uni, l’Écurie Filipinetti en Suisse et l’Écurie Francorchamps en Belgique. La 250 LM était sans doute moins musclée que les 275 P et 330 P, mais son agilité, sa vitesse et sa fiabilité en faisaient quoiqu’il en soit une voiture de course sportive attrayante.