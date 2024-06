70 ans d’énergie

Cette région Ferrari très en vue bénéficie également d’un énorme degré d’autonomie sans jamais trop s’éloigner du vaisseau-mère malgré son importance pour l’entreprise. « Le rôle de ce pôle est de comprendre le marché, de rendre compte de ses spécificités et de traduire le message du siège de Maranello », explique Torre.

Il existe d’autres tendances importantes. Les clients rajeunissent. En effet, 40 % des nouveaux propriétaires Ferrari ont moins de 40 ans. « Nous constatons que la prochaine génération s’engage désormais avec la marque », déclare Torre. « La popularité de la Formule 1 y contribue également. C’est désormais l’un des sports ayant la plus haute visibilité aux États-Unis et nous avons trois GP ici, ainsi que des courses au Canada, au Mexique et au Brésil ».

Ferrari ne cesse de grandir. Luigi Chinetti n’en aurait pas cru ses yeux face à sa vaste gamme de produits et ses résultats financiers. Torre ne voit aucunement diminuer le désir pour ce qui est l’une des « grandes » marques de luxe. « Le monde a certainement changé, et nous aussi. Nous augmentons la production, principalement sous l’effet de la demande, et ressentons un sentiment d’exclusivité encore plus prononcé que par le passé. On a toujours affirmé qu’il fallait produire une voiture de moins que la demande. Je peux vous assurer qu’aujourd’hui, c’est bien plus qu’une seule ».