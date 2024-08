Joven y veloz

Sin embargo, es en la asombrosa capacidad de respuesta del coche donde realmente entra en juego todo el ADN deportivo del SF90 XX Spider: «La dirección es increíble, precisa e instantáneamente reactiva», evalúa Oliver después del recorrido. «Lo mismo ocurre con el suministro de potencia que, gracias a la ayuda del elemento híbrido, es casi inmediata, con muy poca demora».

Oliver admite de buena gana que esta oportunidad de poner sus manos noveles en este Spider en particular ha tenido un doble efecto en él: «Sin “techo sobre la cabeza”, todo ha sido más relajante. Me ha recordado que la vida debe saborearse a un ritmo más mesurado y menos frenético que el que suele darse en la vida diaria». El maravilloso paisaje circundante le inclinó a pisar el pedal con más suavidad y a darle un pequeño descanso a parte de esos más de mil caballos. «Pero», añade, «después me di cuenta de que experimentaba esas sensaciones porque me faltaba parte de mi equipamiento habitual de competición, como el casco. En cierto modo, conducir este Ferrari es como estar en el habitáculo de un monoplaza, pero con parabrisas en lugar de halo».