Sobre hielo, más allá de los límites

Levi, más conocida como la mayor estación de esquí de Finlandia, acogió recientemente el curso Ferrari Corso Pilota On-Ice, un exclusivo curso de conducción de dos días en el que los invitados pusieron al límite un Ferrari 296 GTB, un Purosangue e incluso un coche de carreras 296 Challenge en un lago helado.

Toni Vilander, ganador de la categoría Le Mans y uno de los instructores certificados por Ferrari, proporcionó asesoramiento personalizado y ayudó a diseñar los trazados de las pistas de hielo.

«Levi brinda mucho espacio para crear varias pistas, la más larga de las cuales se extiende unos cinco kilómetros», explica Vilander. «Con neumáticos con clavos, aquí los coches pueden alcanzar más de 150 km/h, pero también tenemos zonas más pequeñas para divertirnos practicando el derrape, la frenada y el control del coche».

La experiencia de los invitados comenzó con una relajada velada disfrutando de una comida y de una sesión informal sobre técnicas de conducción invernal en la que se trataron todos los temas, desde la posición correcta en el asiento y los métodos de dirección hasta la gestión de la transferencia de peso y las líneas de conducción ideales. A la mañana siguiente, después del desayuno, los 24 participantes se dividieron en tres grupos, cada uno de los cuales tenía asignados dos instructores, y se dirigieron a la pista de hielo.



