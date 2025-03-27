El gran regreso

Hace cincuenta años, Niki Lauda ganó su primer Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 con Ferrari en una temporada triunfal, que también supuso la conquista del título de Constructores a Maranello después de mucho tiempo.





Varios astros se alinearon antes de ese éxito, pero el nuevo Ferrari 312 T fue el catalizador de los primeros títulos de Ferrari desde las victorias del Campeonato de Pilotos y Constructores de 1964.





El regreso a la senda del éxito comenzó en 1974, cuando Enzo Ferrari volvió a tomar el control tras un periodo de problemas de salud. Nombró director deportivo a Luca di Montezemolo, licenciado en Derecho de 26 años de edad, y contrató a Niki Lauda, de 25 años, para pilotar junto al más experto Regazzoni, que volvía a Ferrari tras una temporada en BRM, donde fue compañero de Lauda.





Un factor clave fue el regreso de Mauro Forghieri retomó al frente del departamento técnico, tras haber sido destinado a proyectos especiales de FIAT durante la enfermedad de Enzo.



