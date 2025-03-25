Presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de París de 1963, el 250 LM tomó las bases del prototipo de competición 250 P de motor central y habitáculo abierto y las trasladó a una carrocería Berlinetta diseñada por Pininfarina y acabada a mano por el carrocero Scaglietti. Su victoria absoluta sobre los prototipos de carreras en las 24 Horas de Le Mans de 1965 subrayó la asombrosa capacidad de este coche de carreras homologado para circular por carretera.

Número 13 de los 32 ejemplares producidos, el vehículo ganador del premio Best of the Best se entregó nuevo al distribuidor británico Maranello Concessionaires en octubre de 1964. Ganó carreras en Brands Hatch, Snetterton y Silverstone entre 1965 y 1967 y participó en las 24 Horas de Daytona en 1966 y en las 24 Horas de Le Mans en 1968.

El renombrado coleccionista Chris Cox compró el chasis número 6053 en 2018 y posteriormente, en 2021, lo sometió a una restauración integral en Ferrari Classiche. Resplandeciente en pintura Rosso Cina sobre tapicería Bleu Cloth, todavía provisto del V12 de 3,3 litros y el transeje con el que compitió en Le Mans, este destacado 250 LM ganó el Best in Show en el Cavallino Classic Concorso d'Eleganza de 2024.



