Best of the Best
The Peninsula Classics Best of the Best Award reúne a los nueve galardonados en los concursos de los 12 meses anteriores. El mero hecho de ser invitado es un honor. El ganador se hace un hueco entre algunos de los mejores vehículos clásicos de todos los tiempos. Celebrado en el lujoso hotel The Peninsula de París, el premio de este año eligió como vencedor un Ferrari 250 LM minuciosamente restaurado por Ferrari Classiche.
«Me siento muy honrado por recibir este prestigioso premio», declaró Chris Cox, su propietario. «Me llena de alegría exhibir un vehículo con una historia tan rica en el mayor galardón del mundo y ser seleccionado para el premio The Peninsula Classics Best of the Best, la mayor distinción a la que puede aspirar un coleccionista de coches».
Presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de París de 1963, el 250 LM tomó las bases del prototipo de competición 250 P de motor central y habitáculo abierto y las trasladó a una carrocería Berlinetta diseñada por Pininfarina y acabada a mano por el carrocero Scaglietti. Su victoria absoluta sobre los prototipos de carreras en las 24 Horas de Le Mans de 1965 subrayó la asombrosa capacidad de este coche de carreras homologado para circular por carretera.
Número 13 de los 32 ejemplares producidos, el vehículo ganador del premio Best of the Best se entregó nuevo al distribuidor británico Maranello Concessionaires en octubre de 1964. Ganó carreras en Brands Hatch, Snetterton y Silverstone entre 1965 y 1967 y participó en las 24 Horas de Daytona en 1966 y en las 24 Horas de Le Mans en 1968.
El renombrado coleccionista Chris Cox compró el chasis número 6053 en 2018 y posteriormente, en 2021, lo sometió a una restauración integral en Ferrari Classiche. Resplandeciente en pintura Rosso Cina sobre tapicería Bleu Cloth, todavía provisto del V12 de 3,3 litros y el transeje con el que compitió en Le Mans, este destacado 250 LM ganó el Best in Show en el Cavallino Classic Concorso d'Eleganza de 2024.
Esta victoria allanó el camino para ser invitado al premio The Peninsula Classics Best of the Best, en el que un distinguido jurado —entre otros, Jean Todt, Ralph Lauren y Jay Leno— declaró el chasis número 6053 Best of the Best.
«El Ferrari 250 LM de 1964 ganador es mucho más que un vehículo impresionante», afirmó Christian Philippsen, cofundador del premio The Peninsula Classics Best of the Best. «Se trata de uno de los modelos más revolucionarios de Ferrari, con una rica historia en competición y una increíble ascendencia. Estamos encantados de homenajear una leyenda del automovilismo de este calibre con el Best of the Best de este año».