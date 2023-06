Die 24 Stunden von Le Mans im Ferrari-Museum

Das Ferrari-Museum in Maranello, das bereits die Ausstellung „GT 2021, a Memorable Year“ mit den unvergesslichen Triumphen des vorletzten Jahres zeigt, strahlt nächsten Samstag ab 16.00 Uhr auch die 24 Stunden von Le Mans aus und verlängert dafür seine regulären Öffnungszeiten. Besucher können besondere Extras wie direkte Verbindungen zur Rennstrecke in Frankreich genießen, um von den Rennfahrern selbst zu hören. Das Museum schließt am Samstag um Mitternacht und öffnet am Sonntagmorgen bereits um 7.00 Uhr wieder. Besucher, die ein spezielles Paket kaufen, können jedoch das gesamte Rennen ohne Unterbrechungen in der Convention Hall schauen – aber beeilen Sie sich, die Plätze sind begrenzt!



Für weitere Details und Buchungen:

+39 0536949713

museo@ferrari.com