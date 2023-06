La Notte Rossa im Ferrari-Museum!

Am Samstag, 18. Juni, bleibt das Ferrari-Museum in Maranello zur Feier der Notte Rossa bis 22.30 offen, zum ermäßigten Eintrittspreis von nur 8 Euro nach 19.00 Uhr. Zwischen 19.30 und 21.30 Uhr gibt es außerdem alle halbe Stunde kostenlose Museumsführungen. Während des Events werden mehrere wichtige Ferrari-Modelle in der Ausstellung mit offenen Motorhauben gezeigt.

Das ganze Wochenende über finden auf dem Parkplatz auf der Plaza vor dem Museum eine Reihe von Events und themenbezogene Aktivitäten statt.

Besucher haben auch die Möglichkeit, den kanadischen Grand Prix vom Convention Centre des Museums aus zu verfolgen: das Qualifying von 18.00 bis 22.00 Uhr am Samstag und das Rennen selbst von 19.00 bis 20.00 Uhr am Sonntag (Plätze sind begrenzt).

Von der Museumsplaza aus können Sie am Samstagabend ab 23.45 Uhr auch eine atemberaubende musikalische Feuerwerksshow verfolgen. Über die Website können Sie auch kostenlose, virtuelle Live-Touren buchen.





Klicken Sie hier, um eine Tour zu buchen.

Für mehr Informationen und Buchungen:

+39 0536949713



museo@ferrari.com