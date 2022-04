Das RHT kann bei Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h in nur 14 Sekunden eingefahren werden; doch selbst bei geschlossenem Verdeck leitet Ferraris patentiertes Abgas-Soundsystem (auch als Hot Tube bekannt und direkt vor der Abgasanlage positioniert) den reinen Motorklang direkt in die Kabine. Bei geöffnetem Verdeck klingen die Obertöne des Auspuffs mit einem Endrohr noch dramatischer.





Jedes Auto mit dem Cavallino Rampante hat seine Wurzeln in 75 Jahren Rennsportinnovation, und einige der technologisch fortschrittlichen Elemente des 296 GTS finden sich auch an anderen Modellen wieder. Der aktive Spoiler ist zum Beispiel vom LaFerrari inspiriert und in den hinteren Stoßfänger integriert, um einen hohen Abtrieb am Heck zu erzeugen. Das Bremskühlsystem wurde rund um die erstmals beim SF90 Stradale eingeführten Aero-Bremssättel entwickelt, wobei die Lüftungskanäle in ihre Gussstücke integriert wurden. Das Design selbst wiederum, das sich durch seine Sportlichkeit, geschwungenen Formen und Kompaktheit auszeichnet, erinnert an den 250 LM von 1963 und ist eine perfekte Symbiose aus Einfachheit und Funktionalität.