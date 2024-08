So jung und so schnell

Es ist jedoch das erstaunliche Ansprechverhalten des Fahrzeugs, das die sportliche DNA des SF90 XX Spider am besten zur Geltung bringt: „Die Lenkung ist unglaublich, präzise und spricht sofort an“, so das Urteil von Oliver nach seiner Fahrt. „Dasselbe gilt für die Leistungsabgabe, die dank der Unterstützung durch das Hybridelement fast unmittelbar und mit sehr geringer Verzögerung erfolgt.“

Oliver gibt unumwunden zu, dass die Gelegenheit, diesen besonderen Spider in die Hände zu bekommen, eine doppelte Wirkung auf ihn hat: „Kein ‚Dach über meinem Kopf‘ zu haben, hat alles entspannter gemacht. Es hat mich daran erinnert, dass man das Leben in einem langsameren und nicht so hektischen Tempo genießen sollte, als es in unserem Alltag oft der Fall ist.“ Die wunderbare Landschaft rundherum veranlasste ihn dazu, weniger stark auf das Gaspedal zu treten und die mehr als tausend PS ein wenig zu schonen. „Aber“, fügt er hinzu, „dann habe ich gemerkt, dass ich diese Empfindungen hatte, weil mir etwas von meiner üblichen Rennausrüstung fehlte: zum Beispiel der Helm! In gewisser Weise fühlt sich das Fahren in diesem Ferrari ein bisschen an wie im Cockpit eines Einsitzers. Aber mit einer Windschutzscheibe anstelle des Halo.“