DIE SCHÖNHEIT DER SYNERGIE

Dieses Gefühl der Dramatik ist beim SF90 XX Spider noch intensiver, da die Farbcodierung von außen nach innen „abzutauchen“ scheint. Und auch im Inneren des Fahrzeugs setzt sich der Designwandel fort, erklärt Filippo Degli Esposti, Vehicle Rear Engine Interior Design Lead Virtual Modeler. „Wir wollten alles weglassen, was nicht unbedingt notwendig ist, um die Rennseele des Fahrzeugs und die Bedeutung des Piloten im Cockpit zu unterstreichen.“ So finden Sie Türverkleidungen aus Carbonfaser mit neuen konkaven Abschnitten in Kontrastfarbe, einen „schwebenden“ Mitteltunnel mit verlegter Schaltkulisse und einen neuen „Racing“-Sitz aus Carbonfaser, dessen Form von der Monocoque-Form der Rennwagen inspiriert ist.

Wie herausfordernd war der Designprozess also letztendlich? „Es war nicht einfach, das XX-Konzept auf die Straße zu bringen“, erklärt Palazzani. „Es ist ein so extremes Auto. Aber es zeigt, dass Ferrari ständig wächst und sich in verschiedene Designbereiche vorwagt, und der SF90 XX erweitert unsere DNA, erweitert unser Wissen, erweitert unsere Präsenz.“ Wie immer im Leben wird Mut belohnt.