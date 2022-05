Natürlich darf Design niemals auf Kosten der Leistung gehen. Und in der Tat steht der SP48 Unica mit seinem Rennsportcharakter und seiner Hingabe an die Geschwindigkeit dem F8 Tributo in nichts nach. Die Thermofluiddynamik wurde verfeinert und perfektioniert, um eine verbesserte aerodynamische Balance zu erreichen, die den Gesamtwiderstand um 12 % reduziert.





Große Änderungen wurden auch an den Lufteinlässen zur Kühlung des Motors am vorderen Stoßfänger und unter dem Heckspoiler vorgenommen. Jeder von ihnen ist mit einem Kühlergrill mit prozeduralem Design ausgestattet, bei dem jedes Element optimal geneigt ist, um die durchströmende Luftmenge zu maximieren.





Die Fahrzeugkonfiguration ermöglichte es den Ingenieuren zudem, einen Ladeluftkühlereinlass unmittelbar hinter die Seitenscheiben zu setzen, wodurch die Einlässe an den Flanken verkleinert werden konnten. Zusätzlich verringert der verlängerte hintere Überhang den vom Dach ausgehenden Sog und verstärkt den hinteren Abtrieb.





Das Endergebnis? Ein einzigartiger Ferrari mit „Cavallino Rampante“-Emblem, der nach den gleichen Qualitätsstandards entwickelt wurde wie jedes Auto, das von den Montagelinien in Maranello rollt.