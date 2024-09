Magisches Monza

Maranello bedeutet Heimat. Aber Monza ist sicherlich die zweite Heimat von Ferrari. Der Austragungsort des Großen Preises von Italien und Schauplatz einiger der berühmtesten Siege von Ferrari liegt nur 200 km nordwestlich von Maranello, in einer grünen Parklandschaft unweit von Mailand. Es ist historisch gesehen eine der schnellsten Strecken: Kein Wunder, dass sie als Tempel der Geschwindigkeit bekannt ist. Sie hat nur wenige Kurven, aber die Lesmo, die Parabolica und die Curva Grande gehören zu den anspruchsvollsten und berühmtesten im Rennsport. Hier finden regelmäßig die spannendsten Rennen – einschließlich des knappsten Ergebnisses in der Geschichte des Grand Prix – statt und es herrscht sicherlich die beste Atmosphäre. Das liegt nicht zuletzt an der frenetischen Begeisterung der Tifosi, die die roten Autos anfeuern.