Im Jahr 1961 hatte John F. Kennedy im Weißen Haus seine später als ‚Camelot‘-Ära betitelte Präsidentschaft inne und Juri Gagarin aus der Sowjetunion war der erste Mensch im Weltraum. In der Formel 1-Weltmeisterschaft stand am 10. September der mit Spannung erwartete Große Preis von Italien in Monza auf dem Programm.





Für die Scuderia Ferrari traten die beiden Fahrer an, die um den Weltmeistertitel wetteiferten: Wolfgang von Trips, ein deutscher Adelsspross mit perfekten Manieren und ein Naturtalent, sowie Phil Hill, ein technisch versierter Amerikaner, der in seiner fünften Saison für die Scuderia fuhr. Von Trips ging mit vier Punkten Vorsprung als klarer Favorit in das vorletzte Rennen der Saison.