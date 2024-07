Hyper-Fahrer

Stellen Sie sich vor, Sie steigen in das Cockpit eines Fahrzeugs, das sich exakt von dem Wagen ableitet, der in diesem Jahr in Le Mans gewonnen hat und damit den legendären Sieg vom letzten Jahr beim 100-jährigen Jubiläum des prestigeträchtigsten Langstreckenrennens der Welt noch weiter untermauert. Stellen Sie sich vor, Sie tun dies nicht als offizieller Ferrari-Fahrer, sondern als stolzer Besitzer eines der wenigen, seltenen Modelle, die je produziert wurden. Stellen Sie sich den Nervenkitzel vor, den Sie als Teilnehmer eines maßgeschneiderten, eigens entwickelten Programms auf einigen der spektakulärsten Rennstrecken der Welt erleben können.





Mit anderen Worten: Stellen Sie sich vor, Sie wären einer der Besitzer eines Ferrari 499P Modificata, der an einer der Sport Prototipi Clienti-Veranstaltungen teilnimmt. Ein derart ehrgeiziges und visionäres Programm für nicht wettbewerbsorientierte Rennaktivitäten mit Sportprototypen hat noch kein Unternehmen jemals durchgeführt. Normalerweise wartet man wahrscheinlich das Ende des Lebenszyklus eines Rennmodells ab, bevor man ein darauf aufbauendes kundenorientiertes Projekt in die Wege leitet. Doch Ferrari ist dafür bekannt, immer wieder die Grenzen des Machbaren zu überschreiten. In diesem speziellen Fall hat die Corse Clienti-Abteilung ihre Innovationsfähigkeit mit Initiativen wie F1 Clienti und dem XX-Programm bewiesen, die immer wieder Nachahmer finden. Genau diese beiden Initiativen waren auch die Inspirationsquelle für das Programm Sport Prototipi Clienti, das während der Finali Mondiali in Mugello 2023 vorgestellt wurde.